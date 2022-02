R

icardo Anaya sigue haciendo ludibrio (escarnio, burla cruel, según el diccionario) de la justicia mexicana. Ayer no se presentó a la audiencia citada por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia para que respondiera por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, lo ha denunciado como uno de los políticos corruptos que recibieron dinero sucio a cambio de aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. En ese tiempo era diputado federal panista y hay un video que muestra el momento en que emite su voto, aunque con cinismo lo niega. Había conseguido que se aplazara y fijara nueva fecha al menos en otras dos ocasiones y el juez había concedido la petición. En su lugar llegaron sus abogados con legajos de papeles, pero el juez suspendió la diligencia. El acusado no se presentó; en cambio, lanzó un nuevo video en redes sociales en el que se hace la víctima de una persecución política de parte del gobierno. El juez dijo que no concederá otro aplazamiento de la audiencia y la Fiscalía General de la República tiene abierta la posibilidad de proceder conforme a derecho, es decir, a ejecutar su aprehensión. Se sabe que desde hace meses vive en Estados Unidos, pero el brazo de la Interpol es muy largo. La pelota está en la cancha del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Despedidos por no vacunarse

Es increíble, pero porcentualmente Estados Unidos ha vacunado a un menor número de personas que México. Increíble, porque se apoderaron prácticamente de toda la producción de biológicos, incluso antes de que estuvieran disponibles. En México ha habido escasa resistencia, pero allá las autoridades han enfrentado desconfianza y el franco rechazo. Fíjense a qué extremos han llegado: más de mil 400 trabajadores del sector público en la ciudad de Nueva York fueron despedidos por su negativa a vacunarse antes de la fecha límite obligatoria del 11 de febrero, la mayoría eran empleados ¡del Departamento de Educación! Los despidos representan menos de 1 por ciento de la fuerza laboral de 370 mil personas. Alrededor de la mitad de los 3 mil burócratas originalmente en riesgo de ser corridos cambiaron de opinión y decidieron vacunarse antes de la fecha límite, según un portavoz del gobierno de la urbe. El alcalde Eric Adams caracterizó el cese de los empleados como una renuncia, al decir que eligen dejar sus trabajos al no seguir las reglas. Se une a una serie de funcionarios estadunidenses que intentan aumentar la tasa nacional de vacunación de 64 por ciento al requerir que grandes fuerzas de trabajo se protejan. El gobierno de Joe Biden ordenó a los empleados federales que recibieran vacunas, pero un juez bloqueó la regla el mes pasado. Las principales ciudades como Chicago y San Diego también han requerido que se vacunen, de acuerdo con una información de Bloomberg. La semana pasada, la Corte Suprema se negó a escuchar una demanda de los maestros de la ciudad, quienes argumentaron que el requisito violaba las libertades religiosas.