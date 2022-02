Pide evitar negocios con el país de la energía más sucia: la nuclear

l gobierno de México pactó un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar la agenda de energías limpias. El Presidente declaró: Estamos a favor de energías limpias, no de negocios sucios . Es crucial que nuestro país no ceda ante presiones de potencias extranjeras, en particular, aquellas cuyo historial en materia de contaminación es alarmante. Uno de los posibles peligros es que nos quieran endilgar una planta nuclear de generación eléctrica.

La cancelación de pedidos de centrales nucleares a partir de la tragedia de Fukushima, Daiichi en Japón, diseñada por la compañía estadunidense General Electric, ha hecho que esta industria estimule una propaganda falaz y cortoplacista, para revender sus centrales a quien se deje.

Se puede establecer una red eléctrica poderosa sin recurrir a la energía nuclear, como demuestra fehacientemente el caso de Alemania. ¡Cuidado con un negocio sucio con la energía no renovable mas sucia, la nuclear!

M. Fernández Guasti

Con armas vendidas por EU se ha asesinado a periodistas, señala

Como mexicana y periodista, destaco la intención de la embajada de Estados Unidos de preocuparse por las muertes de periodistas mexicanos, pero quiero puntualizar que algunos de esos asesinatos han sido con armas vendidas en Estados Unidos y ejecutados por un crimen cuya organización en buena parte es por la demanda de drogas de ese país.

Tere Gil

Celebran programa de compensación para ex trabajadores de LFC

De nuevo la disidencia acude a instancias oficiales para criminalizar a la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), porque sus demandas penales no han procedido, ya que carecen de fundamentos.

Acusan a la Secretaría del Trabajo y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), de parcialidad porque el Tribunal Colegiado de Circuito desechó su demanda de nulidad del pasado proceso electoral. Ahora, en su desquiciado discurso de odio, amenazan con agredir a miembros de la dirección y la resistencia.

Celebramos el Programa de Compensación por Justicia Social que otorga una pensión vitalicia a los ex trabajadores de más de 19 años, seis meses y un día de antigüedad en Luz y Fuerza del Centro (LFC). Aun no siendo jubilaciones contractuales, es un acto de justicia del Presidente de la República.

Queda pendiente el tema de la reinserción laboral de los trabajadores que no llenan los requisitos para aplicar al programa. Para ello, el SME cuenta con una dirección legítima, elegida por voto directo, libre y secreto de sus miembros activos.

Es mandato de nuestra asamblea general, máxima autoridad de nuestra organización, apoyar la reforma eléctrica del Presidente, seguir luchando por el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, borrón y cuenta nueva para los usuarios en huelga de pagos, el establecimiento de una tarifa social justa así como la reinserción laboral de [email protected] [email protected] despedidos por el ilegal decreto de extinción de LFC.