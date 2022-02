Juan Pablo Duch

Martes 15 de febrero de 2022, p. 21

Moscú. Semana decisiva –y no en el sentido de si habrá o no la guerra que anuncia Estados Unidos, que desmiente Rusia y que Ucrania no ve como algo inevitable–, sino debido a que en los próximos días Moscú tendrá que hacer pública su respuesta a Washington y sus aliados.

¿Está dispuesto el Kremlin a negociar medidas, que si bien no satisfacen sus exigencias principales en materia de seguridad, pueden reducir la tensión, alejar el riesgo de un conflicto devastador y sentar las bases para establecer un nuevo equilibrio estratégico?

Es la pregunta que tiene que contestar Rusia porque el sábado y el domingo siguientes terminan sus maniobras militares –las navales en el Mar Negro, y las terrestres en Bielorrusia– y, si es cierto lo que han dicho por activa y por pasiva los distintos voceros rusos, los buques de guerra, las tropas y el armamento desplegados deberían regresar a sus bases permanentes.

Si no lo hace, Moscú quedará como alguien que promete mucho y no cumple su palabra, por más pretextos que intenten justificar su repentino cambio de opinión. Pero como el repliegue no puede parecer que Rusia tiró la toalla por las advertencias de Estados Unidos y aliados, los estrategas del Kremlin tratarán estos días de dar la vuelta a sus razones para iniciar la desescalada en la frontera con Ucrania.

Y lo primero será explicar que –aunque Occidente no aceptó cerrar la puerta a nuevos miembros en la OTAN, ni instalar armamento ofensivo cerca de sus fronteras ni desmantelar la infraestructura militar noratlántica a niveles anteriores a 1997–, sólo gracias a que el Kremlin formuló exigencias incumplibles ahora será posible discutir iniciativas rusas que habían sido rechazadas (entre otras, nuevo tratado de misiles de corto y mediano alcance, alejamiento de las fronteras de armamento ofensivo, medidas de transparencia e inspecciones recíprocas).

Al menos, el Kremlin comenzó la semana con claras señales que apuntan a que, en su opinión, merece la pena seguir negociando.

El titular del Kremlin –sentado a muchos metros de distancia para evitar los contagios en tiempos de ómicron, tan lejos o más de lo que estuvo la semana pasada el presidente francés, Emmanuel Macron, versión que confirmó su vocero, Dimitri Peskov, diciendo que es una medida de precaución en plena pandemia que no impide una conversación fluida– escuchó de su canciller, Serguei Lavrov, que es posible llegar a acuerdos con Estados Unidos y la OTAN.