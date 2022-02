Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 15 de febrero de 2022, p. 29

El Gobierno de la Ciudad de México ha vacunado contra el covid-19 a casi 95 por ciento de los menores de edad a los que se les otorgó la protección de la justicia para ser inmunizados, informó la Secretaría de Salud local.

Agregó que se trata de mil 223 adolescentes de entre 12 y 17 años, y que en las próximas semanas se inoculará a 69 que aún restan para cumplir con la sentencia judicial dictada por jueces de distrito, con el propósito de garantizar el derecho a la salud de ese sector de la población.

En total, informó la dependencia, se han recibido mil 292 amparos otorgados a infantes para ser vacunados desde septiembre del año pasado, por lo que fueron inmunizados 683; mientras otros 37 fueron vacunados en enero.

En tanto, ayer se inició la aplicación de la tercera dosis de la vacuna para los adultos de entre 30 y 39 años, por lo que decenas de parejas celebraron desde temprano el Día del Amor y la Amistad poniéndose el refuerzo del biológico en el Palacio de los Deportes.

La necesidad de protegerse y evitar más contagios en la familia o centro de trabajo nos llevó a vacunarnos primero y después irnos a festejar , manifestaron entrevistados. El miedo o los mitos impidieron que me pusiera la vacuna, pero después de ver tantos contagios y muertos, me decidí, aunque le pedí a mi mamá que me acompañara , dijo Luis.

Acuden rezagados