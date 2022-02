E

n vísperas del 14 de febrero, Día de San Valentín o del Amor y la Amistad, los escaparates de los comercios han pintado de corazones rojos el paisaje urbano. Las campañas publicitarias en radio y televisión, han hecho del amor romántico un objeto de consumo de masas. Paralelamente, los feminicidios siguen al alza y los informes de las organizaciones feministas han documentado que la mayoría de éstos tienen lugar en el sagrado espacio del hogar . El hasta que la muerte nos separe pronunciado en los rituales matrimoniales, se ha convertido en una advertencia ante la violencia doméstica.

Esta celebración, que paradójicamente podría tener un origen antimperialista y antimilitarista, terminó convirtiéndose en el siglo XIX en una estrategia de mercado. Según los orígenes de esta efeméride, el 14 de febrero se conmemora la ejecución de un sacerdote católico de nombre Valentín, quien en el siglo III fue condenado por el emperador romano Claudio II, por romper la prohibición de casar a jóvenes soldados, para evitar que los lazos matrimoniales les hicieran rechazar sus compromisos militares. A Valentín no se le recuerda por confrontar las leyes injustas del imperio romano, sino que se le ha convertido en el santo que bendice el amor romántico heterosexual. Siglos más tarde, en 1840, en pleno auge del romanticismo como tendencia literaria, Esther Howland, una joven estadunidense de familia de libreros, tuvo la idea de hacer tarjetas con poemas de amor, para enviar el Día de San Valentín, iniciando así una tradición que se diversificó en sus contenidos, globalizándose al igual que el discurso hegemónico en torno al amor romántico heterosexual, promovido por la industria cinematográfica.