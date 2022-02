Carolina Gómez Mena y Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 14 de febrero de 2022, p. 14

En este Día del Amor, Andrés no le llevará flores ni la contactará, pero reconoce que le es casi imposible no pensar en ella, porque es su crush. Aunque él tiene su vida amorosa resuelta, reconoce que esa mujer es su flechazo. Está consciente de que tal vez ella no siente lo mismo, por lo que parece no haber oportunidades, pero dice que tampoco la posibilidad es cero.

Ama a su actual pareja, pero esa otra persona suele colarse en sus pensamientos, y le da satisfacción, siquiera haber coincidido en esa ocasión, cuando una hermana los presentó.