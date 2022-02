Pero si no se inscriben en el sistema de registro para votar desde el extranjero, si no cuentan con la información y con el apoyo necesario, no podrán ejercer su derecho a la participación política, y no les estaremos dando el lugar que realmente les corresponde , apuntó el morenista.

Por esta razón, abundó, es muy importante recordar que es obligación del lNE y de los organismos públicos locales promover la participación y brindar las facilidades necesarias a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, a efecto de que puedan participar y ejercer su derecho constitucional al voto.

Por lo anterior y “para cerciorarnos que el boicot contra el proceso de revocación de mandato no se extienda más allá de las fronteras, demandamos que el Senado solicite al INE y a los organismos públicos locales que informen sobre las acciones realizadas para promover la participación y garantizar el voto de mexicanos radicados en el exterior; tanto en el proceso de revocación de mandato como en las jornadas electorales locales, que tendrán lugar en 2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.