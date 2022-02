En este contexto, dejó entrever que hay una campaña contra el instituto para responsabilizarlo de estas restricciones a la propaganda gubernamental. El INE, dijo, no determinó esta veda, sino que fueron los legisladores en la reforma constitucional de 2018 y la aprobación de la Ley Federal de Revocación de Mandato. El INE no decidió estas reglas vigentes, pero sí las hará valer. No te dejes confundir por ruido y noticias falsas .

Entre tanto, hasta el momento, se han presentado ya 426 solicitudes para realizar observación electoral durante el proceso.

Para tal efecto, el INE ya distribuye la guía para capacitar al observador electoral en este ejercicio y en el que expresamente restringe la participación como tales a integrantes de las dirigencias nacional, estatal o municipales de algún partido político durante los tres últimos años previos a este proceso o aquellos que se hayan postulado para un cargo de elección popular durante ese mismo periodo.

Como parte de las reglas que aprobó el INE para los observadores electorales destacan los límites: no sustituir, obstaculizar o interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales; no declarar tendencias sobre la votación de la revocación de mandato; no externar ofensa, difamación o calumnia contra las autoridades electorales; no declarar el triunfo de cualquiera de las respuestas posibles de la revocación de mandato, y no portar emblemas, distintivos, escudos o imágenes relacionados con partidos políticos.