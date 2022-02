Cristina Gómez y Roberto Garduño

Corresponsal y Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 14 de febrero de 2022, p. 3

Ante autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que solicitará al ministro Arturo Zaldívar, presidente de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deseche los amparos promovidos contra el decreto del distrito de riego 18, que forma parte del plan de justicia para la tribu asentada al sur de Sonora. Expuso que pedirá sea considerado como un asunto de Estado.

En su visita de ayer, primera que hace un presidente al pueblo indígena de Tórim, se comprometió a afianzar los decretos de agua y tierra firmados en septiembre de 2021, cuando el gobierno pidió perdón por los agravios cometidos contra la etnia durante la época del Porfiriato.

Al hacer un recuento de dichos hechos, dijo: este va a ser el argumento para pedirle al presidente de la Corte que este asunto del agua se vea como un asunto de Estado. Voy a hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia con el propósito de que estos amparos sean desechados, para decirlo con claridad, porque sería una injusticia más el que se le diera trámite , luego de que en días pasado jueces otorgaron un amparo contra el distrito de riego yaqui.

En tanto, con la expresión de Benito Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho , el mandatario aseguró que negociará económicamente con los yaquis el retiro del bloqueo en la carretera federal México 15, para invertir ese recurso en infraestructura educativa para este territorio.

Detalló que pagará a los indígenas que exigen cubrir el derecho de acceso la misma cantidad que recolectan en el bloqueo carretero ubicado a la altura del pueblo Loma de Guamúchil, donde la administración federal ha propuesto ubicar una caseta de cobro administrada por la misma tribu.