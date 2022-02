E

l voto de tres mujeres inclinó la balanza en la Junta de Gobierno del Banco de México a favor de la decisión de subir la tasa de interés de referencia, de 5.5 a 6 por ciento, una medida dura orientada a contener la inflación, porque sube el costo del crédito y enfría la economía. Votaron juntas la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y las subgobernadoras Irene Espinosa Cantellano y Galia Borja Gómez, a quienes se sumó Jonathan Heath. Votó en solitario Gerardo Esquivel, propuso un aumento de sólo un cuarto de punto, para no detener la reactivación económica. No será el único incremento que ocurra este año, entre otras razones porque la inflación en Estados Unidos alcanzó niveles no vistos en cuatro décadas. En su comparación anual, los precios subieron 7.5 por ciento frente a enero de 2021, el mayor incremento desde el 7.6 de 1982 (mayor a la de México, de 7.07 por ciento), informó Bureau of Labor Statistics. Los analistas estiman que la Reserva Federal subirá hasta siete veces su tasa de interés y arrastrará en esa dinámica al Banco de México. El debut de la gobernadora Rodríguez Ceja es el que esperaban los duros . Prueba superada.

