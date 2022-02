Alia Lira Hartmann

Lunes 14 de febrero de 2022, p. a10

Berlín. Entre los muchos atributos del cine está lograr que el espectador se transporte a lejanos y contrastantes mundos, tal vez inaccesibles para muchos por diversas razones.

En competencia por el Oso de Oro en la Berlinale, Indonesia trae la propuesta asiática más aplaudida hasta el momento: Nana, Before, Now and Then (Nana, antes, ahora y entonces), de Kamila Andini. Se trata de un drama que, de la mano de una figura femenina (Nana), aborda el antes y el desarrollo de la guerra en ese país y las heridas que no han logrado cicatrizar en el alma de sus habitantes.

La protagonista, Happy Salma, es otra de las fuertes candidatas a llevarse el Oso de Plata por su actuación. En la aparente austeridad de sus expresiones y la profundidad de su mirada está su fuerza interpretativa.

La soberbia banda sonora de Nana... seduce y sostiene la historia.

En tiempo y espacio, el filme da inicio con el antes de la guerra. Muestra a dos hermanas en medio de la selva, una de ellas con un bebé (Nana), que huyen de la lucha armada, aconsejadas por su padre, quien, por tal acción, es decapitado en impactante escena. Entre brumas, en la selva parece reflejarse la imagen del desaparecido esposo de Nana.

Un salto un tanto abrupto ubica al espectador en el ahora cuando la joven Nana es una afable y comedida esposa de un acaudalado hombre mayor con el que ha procreado cuatro hijos. Sin embargo, los traumáticos recuerdos del pasado le provocan constantes pesadillas.