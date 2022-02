Desde septiembre, cuando se puso en operación la primera de 64 sucursales que se instalarán en la capital del país, 11 se encuentran funcionando, de acuerdo con autoridades locales.

Josefina Vázquez, vecina de la calle Obrero Mundial, en la colonia Narvarte Oriente, descubrió hace dos meses la sucursal del Banco del Bienestar dentro de la tienda SuperIssste de Doctor Vértiz, a unas calles de su domicilio, y desde entonces realiza allí retiros, consulta saldos y paga algunos servicios con su tarjeta Bienestar, en la que recibe su pensión de adulta mayor.

La ventaja, explicó, es no tener que pagar comisiones que cobran otros bancos. Recordó que la primera vez que hizo la consulta de su saldo en un Banorte se enfadó que le cobraran una comisión de 27 pesos, no es mucho, pero no es justo, es un apoyo y no deberían cobrar comisiones de esta tarjeta .

Así también opinó Enrique Gutiérrez, quien ocupa la sucursal que fue inaugurada por las autoridades en la colonia Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa.

El hombre de 70 años utiliza un bastón para caminar, por lo que se congratuló con la operación de la sucursal que se ubica frente a su domicilio, pues ya no tiene que gastar en taxi para acudir a un banco particular y cobrar su pensión de adulto mayor.