Antiecologismo?, ¿apego a viejos modelos?, ¿populismo energético? Nada de eso. Este argumento político, tan caro a nuestros defensores locales del rentismo de empresas de energías verdes , no tiene cabida en la discusión sobre las transiciones energéticas. Lo que está en juego es que hay una evidente falla en el modelo tecno-económico de la forma de explotar comercialmente las tecnologías solar y eólica. No es por ausencia de capacidad de investigación y desarrollo, sino porque el interés del modelo de negocio se ha impuesto a la lógica científica y sus aplicaciones sociales. Éste está basado en el rentismo, el cual no es sino la modalidad en este sector del modelo neoliberal de acumulación por desposesión. La energía que sale de un parque solar es la más barata, porque el Sol es gratuito. Por si no fuera suficiente, los gobiernos han creado un abanico de subsidios para los desarrolladores de energías alternativas, en unión con programas de financiamiento de organismos internacionales. Para redondear las bondades del modelo low cost, los terrenos donde se alojan las fábricas de estas energías son con frecuencia obtenidos mediante despojos encubiertos.

Así, resulta difícil no considerar la baratura de esta energía, pero un costo viene de producir y otro de transportar. Si la red de transmisión y distribución hubiese sido creada sólo para este tipo de energía, quizá verían los consumidores un precio razonable. Deberían aceptar que se agregase a la factura el costo de grandes baterías para acumular la energía y vivir en grandes urbes del mundo. Pero ocurre que la red real fue creada para otros tipos de tecnología que brindan electricidad de manera universal, segura, sin intermitencias y con costos ambientales máximos en el caso de carbón, mínimos en el del gas natural y poco significativos en el de la fuerza hidráulica. Está documentado que éstas crean problemas técnicos que se traducen en costos que deben subsidiarse. Ese es el modelo rentista: las empresas generan sus ganancias al no cubrir ellas el costo total de su operación. Esa es la falla del modelo socio-técnico del negocio solar y eólico. Esta realidad debe ser tomada en cuenta en la discusión de la propuesta de reforma eléctrica por el Legislativo mexicano. Además, se cuela la alarma de la basura tóxica que se va a masificar cuando lleguen a su fin los 25 años de vida útil de los paneles solares: entre 60 y 78 millones de toneladas acumuladas hacia 2050.

* Secretario académico del CIDE