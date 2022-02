Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 13 de febrero de 2022, p. 5

La propuesta de incorporar a 16 institutos desconcentrados o descentralizados a diversas secretarías del gobierno federal es un arrebato , pues no está sustentada en ningún diagnóstico que compruebe su necesidad ni tampoco generaría grandes ahorros, por lo que sólo parece buscar el control de organismos que tienen un mayor grado de independencia.

Así lo indicaron investigadores y académicos universitarios, quienes advirtieron sobre las consecuencias negativas que puede haber por la desaparición de organismos especializados en la atención a sectores vulnerables, como las personas adultas mayores, quienes no sólo necesitan pensiones económicas, sino también políticas públicas eficientes.

Carlos Ricardo Aguilar, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma, señaló que la posible absorción de 16 institutos no puede defenderse por una simple razón: no hay un diagnóstico en el cual se sustente. Uno puede suponer que estas dependencias tienen un manejo discrecional, pero no hay ningún estudio que lo demuestre .

Tras destacar que el documento que trascendió con dicha propuesta apenas tiene tres cuartillas y no tiene elementos de justificación suficientes, el experto en políticas públicas también recalcó que la austeridad no puede ser un argumento a favor de la iniciativa, pues los fondos de los organismos que desaparecerían no son tan significativos.