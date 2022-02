A

urelio escucha atento las indicaciones que la licenciada Bonilla le da por teléfono, con frecuencia asiente y sonríe hasta que al fin llega el momento de que intervenga en la conversación:

–No sabe cuánto le agradezco su llamada. Estaba preocupado, pensando que a lo mejor había surgido algún problema con la hipoteca, pero con lo que me dijo ya me siento tranquilo, licenciada. Desde luego que por allá estaremos el lunes; por cierto, ¿no importa que sea 14? Es el día de San Valentín. Ah, no, para nosotros está perfecto, de verdad; lo que sucede es que pensé que a lo mejor ustedes no iban a trabajar. Y, si me permite, quisiera preguntarle otra cosa: ¿cuándo cree que podamos cambiarnos al departamento? ¿Ah, sí? Le juro que es la mejor noticia que he recibido en no sé cuánto tiempo. Mil gracias de nuevo y hasta pronto.

Terminada la comunicación, Aurelio se dispone a llamar a su esposa, pero enseguida desiste: cuando vayan a la oficina de la licenciada Bonilla a firmar los documentos le dará a Fabiola la buena noticia como regalo por el Día del Amor y la Amistad. Imagina el momento, la expresión radiante de su mujer cuando se entere de que pueden cambiarse al departamento apenas contraten la mudanza. Renace su impulso de llamarla y comunicarle lo que será motivo de alegría, pero comprende que si lo hace no va a tener ningún otro regalo mejor para ella. Y sus hijos, ¿cómo tomarán la noticia? De seguro muy bien, aunque lamentarán alejarse de sus amigos y del rumbo donde han vivido desde que nacieron.

II

Aurelio sale por la puerta del estacionamiento para evitar a sus compañeros de trabajo, reunidos en la entrada principal de la destiladora. Necesita caminar, darse tiempo para digerir el cambio de vida que le espera en cuanto lleguen al nuevo departamento, pero ya no en calidad de inquilinos, sino como dueños –due-ños– musita, aunque para recibir las escrituras tengan que esperar hasta mayo de 2047.

Para cuando lleguen a esa fecha habrán transcurrido 25 años de privaciones y reducción drástica de gastos, único recurso para no atrasarse en el pago de las mensualidades. Aurelio piensa que sería bueno dejarles bien clara la situación a sus hijos. Ya están grandes y deben comprender que, a partir de ahora, se acabaron las vacaciones, los conciertos en el Auditorio y en el Foro Alicia, las idas al cine y a comer.

Aunque se molesten, será necesario decirle a Rodrigo que se olvide de la Vespa que pidió para su cumpleaños y a Amelia de sustituir su celular por otro más potente. Desde luego no serán ellos los únicos sacrificados: Fabiola estuvo de acuerdo en despedir a la señora que le ayuda tres veces por semana con los quehaceres de la casa mientras ella sale a trabajar. En cuanto a él, hoy mismo llamará a su compadre para decirle que no va a comprarle el coche que le vendía a muy buen precio: seguirá tomando el Metro, una combi y el Metrobús para ir y volver a su trabajo La simple idea de esa rutina lo fatiga.