in duda el régimen presidencialista de partido único tuvo una larga etapa vigorosa, por lo menos de 1940 a 1964 en que hubo paz y crecimiento económico; pero, como todo en esta vida, entró en decadencia. Lo mismo le pasó al Porfiriato, que no supo aceptar su debilitamiento, se endureció y provocó una revolución. La decadencia es una pérdida paulatina de energía y de recursos. En un sistema político, cuando es percibida por líderes inteligentes y visionarios se produce una respuesta creativa y viene un cambio pacífico de régimen, pero entre nosotros, el líder máximo, el presidente y su equipo, no pudieron cambiar de rumbo.

Todos estamos de acuerdo en que en 1968 hubo signos de decadencia. El más notorio fue la represión salvaje contra varios movimientos pacíficos y legales que se confundieron con intentos de subvertir al régimen. Díaz Ordaz (1964-1970) dio una respuesta paranoica creyendo que los jóvenes trataban de establecer un régimen socialista, sin ninguna prueba.

En el siguiente periodo presidencial, Luis Echeverría (1970-1976) intentó convencer que se proponía una apertura democrática, pero era una falsificación. Lo que pretendía era fortalecer su poder personal y hacer efectivas sus fantasías de ser no sólo un gran líder nacional sino internacional.