En México y España existen lecturas contrapuestas sobre temas como la Conquista o el papel de las firmas españolas. Ellas están muy lejos de las narrativas compartidas que anhelan las autoridades españolas. Para éstas, la imagen y el prestigio de España está estrechamente vinculado al de sus empresas , cuya presencia en ALC es prioritario preservar y reforzar . Como si de una reconquista se tratara, ahora por la vía empresarial, el gobierno de España equipara el interés nacional que guía su política exterior –sin cambios sustanciales gobierne quien gobierne– a la defensa de los negocios de sus grandes corporativos. El riesgo de asociar la marca España a las cuestionables acciones de empresas denunciadas por abusos, corrupción o expolio es evidente. Interpretar las acciones soberanas de otros gobiernos como ataques a España es erróneo. No hay nada en las palabras de López Obrador que amenace los intereses del pueblo español, que no obtiene ningún beneficio de las ganancias de esas empresas.

Los tiempos han cambiado. Los gobiernos progresistas de ALC que, en las décadas recientes, pusieron la recuperación de la soberanía estatal en el centro de sus políticas, provocaron una pérdida innegable de la influencia de España. Además, muchos países han realizado ejercicios de memoria de sus pasados coloniales y piden reparación para las víctimas aunque sea con gestos simbólicos. Pero España, cerril, se niega a cualquier mínimo atisbo de autocrítica, enrocándose con discursos que reproducen ridículas visiones imperiales, en la glorificación de un pasado hecho de presuntas gestas civilizatorias .

Hasta que las élites españolas no cesen su voracidad extractiva y se desprendan del paternalismo, hasta que no entiendan que los pueblos del continente latinoamericano tienen el derecho a disponer de sus recursos de manera soberana, no terminará la insoportable actitud neocolonial que permea todos los discursos mediáticos y políticos sobre ALC en España. La diplomacia española haría bien en dejar su papel de lobista empresarial, apostar por una política no subordinada a los intereses económicos de una minoría y, de paso, aprender de la histórica política exterior mexicana de no injerencia.

* Arantxa Tirado Sánchez es politóloga, doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México.