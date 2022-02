En el convulso año de 1968, llegó a la regencia del DDF el político hidalguense Alfonso Corona del Rosal, posteriormente acusado de ser uno de los principales represores del movimiento estudiantil. Corona del Rosal aceptó la solicitud de Juan Olaguíbel de retirar la prenda de metal a la Diana cazadora. No obstante, los encargados del proceso le provocaron daños, por lo que el regente mandó hacer una réplica, la cual permanece en Paseo de la Reforma.

En tanto, la original se instaló en el Jardín Principal del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, pueblo natal de Olaguíbel.

La Diana cazadora quedó inmortalizada en el cine mexicano: en el filme Los Caifanes le colocan prendas de vestir, y en El azteca, Ernesto Gómez Cruz la besa.

La modelo que inspiró la escultura no recibió ninguna paga por posar desnuda y la fama le llegó de manera tardía. Fue la propia Helvia Martínez quien en 1992 reveló que era ella la musa del monumento de bronce. Relató su historia personal en el libro El secreto de la Diana Cazadora y en diversas entrevistas. No me arrepiento , declaró un día después de cumplir 98 años.

Desde muy joven comenzó a trabajar de secretaria en Petróleos Mexicanos (Pemex), en la oficina de Vicente Mendiola, amigo del escultor.

En esa época, en plena Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con relatos del periodista Alberto Tavira, ayudó a descifrar telegramas de ataques a buques mexicanos gracias a sus conocimiento de mecanografía.

En 2016, el gobierno de la Ciudad de México le otorgó el reconocimiento Alas de la Ciudad. Entonces, expresó el gran honor que sentía, pues la distinguía la urbe en la que nació y vivió.

Helvia Martínez Verdayes también posó para la Fuente de petróleos, asimismo obra de Olaguíbel y Mendiola. Instalada en la glorieta de Anillo Periférico y Paseo de la Reforma, este monumento conmemora la expropiación del petróleo en México que decretó el presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Helvia Martínez Verdayes fue la segunda esposa del ingeniero y político sonorense Jorge Díaz Serrano, quien se desempeñó como director de Pemex entre 1976 y 1981.