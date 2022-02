Armando G. Tejeda

Domingo 13 de febrero de 2022

Madrid. El historiador español Antonio Espino López es quizás una de las máximas autoridades en el estudio de la etapa de la invasión de América por el imperio español, periodo al que se ha acercado con la mirada de investigador que pretende aportar luz a un asunto tan complejo.

Desde su atalaya de catedrático de historia en la Universidad Autónoma de Barcelona, Espino, nacido en Córdoba en 1966, se ha adentrado en esos episodios, muchos repletos de crueldad, terror y violencia extrema .

Entre sus libros destacan Guerra y cultura en la época moderna (Madrid, 2001); La invasión de América: una revisión crítica (Barcelona, 2013), del cual este año acaba de publicar Arpa Editores una versión ampliada, y Plata y sangre: la conquista del imperio inca y las guerras civiles del Perú (2019).

En entrevista con La Jornada, Espino situó en el franquismo y su dominación ideológica que la sociedad española y sus autoridades vean con más claridad ese periodo histórico.

–¿Por qué se inclinó por estudiar lo ocurrido durante la invasión de América?

–En primer lugar, durante muchos años me he dedicado a estudiar la cuestión de la violencia, de la guerra y de las relaciones internacionales en Europa, en concreto en los siglos XVI y XVII. Como parte de mi docencia trataba la América colonial, pues al final me he decantado también por el análisis cuidadoso de lo acontecido en la llamada Conquista de las Indias, que prefiero denominar como invasión. Todo el proceso de sometimiento de las islas Canarias (1402-1496), la fase final de la guerra de Granada (1482-1492) y la invasión de América en sus fases más iniciales y cruentas (1492-1555) puede decirse que conforman parte de la misma realidad: el expansionismo imperialista de la Corona de Castilla. Me he centrado en el análisis del mismo desde los presupuestos de la Nueva historia militar (New Military History).

–Ha señalado con claridad la brutalidad de aquellos episodios históricos; cuéntenos un poco sobre ello…

–Hubo numerosos ejemplos de uso de la crueldad, del terror calculado, de violencia extrema, que en la época se intentaban disculpar al señalar que se utilizaron por imperativo militar. Como los grupos de invasores hispanos eran muy reducidos en número en el comienzo de las operaciones o campañas, debían utilizarse dichos métodos para poder imponerse frente a grupos humanos mucho más numerosos. Por otro lado, históricamente hablando, el uso del terror, de la violencia extrema, para frenar el ímpetu del que ya ha sido conquistado, para evitar que se rebele, es harto conocido. En la guerra de México abundaron las masacres, a veces de poblaciones enteras; hubo matanzas, ejecuciones y represalias mediante el uso de tortura, quema de ciudades, destrucción de templos; se esclavizaba a buena parte de los derrotados como botín de guerra, se reclamaban mujeres con fines sexuales... Lo mismo ocurrió en las Antillas, en Nueva Granada (Colombia), en Perú, en Chile...

–¿Puede ubicar en el tiempo y el espacio los hechos más violentos de aquella etapa?

–Desde luego. En el caso de las Antillas, el sometimiento del interior de Santo Domingo (República Dominicana/Haití) entre 1502-1504. Las campañas/correrías de Vasco Núñez de Balboa en la actual Panamá entre 1510 y 1511. En el caso de la caída del imperio mexica, la matanza de Cholula, en octubre de 1519; la matanza del palacio/templo de Axayácatl, en mayo de 1520; las campañas desplegadas por Cortés entre julio de 1520 y abril de 1521, preparatorias del asedio de la capital mexica. En el caso del Perú, la entrada hispana en Cajamarca en noviembre de 1532; el levantamiento del sitio de Cuzco por Manco Inca, en 1536-1537, y las subsiguientes luchas contra éste hasta 1544. La campaña de Sebastián de Benalcázar en el actual Ecuador en 1534. La conquista de Guatemala por Pedro de Alvarado en la década de 1530. La conquista de Yucatán en las décadas de 1520 a 1540. Todo el proceso de conquista de Chile, entre 1535 y 1598 es una guerra a sangre y fuego ; etcétera, etcétera, etcétera...

–¿Cree que la imposición del culto es una de ellas, incluida la destrucción de sus lugares de adoración a los dioses para construir encima de ellos iglesias católicas?

–En el caso de Hernán Cortés está muy claro que entendió desde el primer momento que una de las formas de romper o destruir la moral de sus enemigos consistiría en perseguir a los sacerdotes, quemar templos, terminar con las prácticas religiosas y los sacrificios humanos-canibalismo ritual de los mexicas (no así con las prácticas religiosas de sus aliados aborígenes, no al menos mientras durara la guerra), al tiempo que se procuraba instaurar una nueva religión erigiendo sus principales lugares de culto justo donde se habían encontrado los de sus enemigos aborígenes. Una práctica, de hecho, muy antigua.

–¿Ya se conocen la mayoría de los hechos ocurridos o todavía hay mucho trabajo por delante para los historiadores y académicos?

–Hay mucho por hacer, si bien las grandes líneas de conocimiento están trazadas. La asignatura pendiente, al menos así lo entiendo para el caso de la sociedad española, es la divulgación histórica de calidad desde un presupuesto historiográfico solvente. Es decir, no dejar la escritura histórica en manos de aquellos que, desde una ideología presentista neoliberal, neofranquista, racista y clasista pretenden, nada menos que en el siglo XXI, hacernos creer en las bondades de la llamada conquista española de América.