E

ntre el 17 de octubre de 1995 y el 16 de febrero de 1996 se desarrollaron en el poblado de San Andrés Larráinzar, Chiapas, en la tradición del diálogo público, reivindicada históricamente por la sociedad mexicana, una serie de mesas de trabajo en las que se abordaron problemáticas relacionadas con los derechos y las culturas indígenas. En un espacio político, legitimado por el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que fue acompañado desde el Poder Legislativo por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), y desde la sociedad civil por la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), se generaron acuerdos históricos, que a la fecha persisten sin ser cumplidos, a pesar de la llegada de la alternancia a nuestro país, por más que estos acuerdos parezcan cosa del pasado, cuando no lo son.

En su toma de protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador los asumió como un compromiso: respetar los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias. Hasta hoy esto no ha ocurrido, pero las comunidades y los pueblos indígenas no nacieron ayer, y tras una larga historia de despojo y discriminación, han aprendido que la perseverancia trasciende las coyunturas políticas. Su lucha por la libre determinación es ancestral y ha madurado a la par de la sociedad.

La retirada del EZLN de las mesas, ante el incumplimiento estatal de legislar los derechos indígenas en septiembre de 1996, fue la confirmación de la falta de voluntad del Estado mexicano. Esto no significó que los diálogos en torno a la democracia, la justicia, el bienestar, el desarrollo y los derechos de las mujeres en Chiapas, que eran los temas por abordar en el diálogo por la paz, no hayan continuado. Los pueblos y comunidades han asumido la creación de una vía para generar mejores condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y lograr que se den pasos reales para combatir todas las formas de discriminación estructural e histórica que han padecido.

Ya en otro artículo escribí sobre la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), conformada por pueblos, comunidades, organizaciones indígenas y campesinas de más de 10 entidades de la República, que en articulación con organizaciones civiles impulsan diversas iniciativas en favor de la libre determinación de los pueblos (https://bit.ly/3uDeyvi). Este tipo de plataformas, para que pueblos y sociedad civil se escuchen e imaginen nuevos caminos, son muy importantes para reafirmar la dimensión histórica que este debate tiene.