n estos días recibí una invitación firmada por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el priísta Rubén Moreira, para participar en el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Me llamó la atención que el tema sea La democracia y la pluralidad . Me asaltaron varias preguntas. ¿Existe pluralidad en que los contribuyentes subsidiemos 4 mil millones de pesos al año a las empresas extranjeras? ¿Hay debate sobre si las tiendas OXXO pagan menos de luz que el resto de los mortales? ¿Es necesario acreditar que 54 por ciento del mercado para el Estado no es un monopolio? ¿Cuál sería la necesidad de contradecir que el litio es un mineral estratégico para la continuidad de la nación?

Se emplea el término pluralismo como si todos los temas fueran motivo de creencias y de valores. Ese concepto, que puede ser político, moral y filosófico, implica que existe una diversidad irreductible que no puede asimilarse a un arreglo definitivo entre principios rivales. El INE lo usa retóricamente para justificar que haya partidos políticos, es decir, sistemas de creencias y programas políticos irreductibles, que expresan conflictos que dejarían de ser ellos mismos si se quisieran reducir. No obstante, ese pluralismo se perdió en el Pacto por México, que hizo de las privatizaciones una identidad política entre izquierda, derecha, y socialdemocracia. Ahora sabemos que los legisladores fueron sobornados para lograr tal síntesis de metas o altura de miras , como dijeron en ese momento. De hecho, el PRI que nacionalizó la industria eléctrica en 1960 y luego promovió su desnacionalización en 1992 y 2013, es el que necesitaría un debate público para saber si sus dos posturas son realmente de valores o requieren de otras maletas de dinero. Del pluralismo de los partidos familiares que juegan en cada elección a negociar con sus exiguos porcentajes de votación, ya ni hablamos. Pero recuerdo que en un desplegado de mediados de julio de 2020, los que sostienen que México vive una deriva autoritaria con López Obrador, insistieron en la reducción de los partidos a una sola coalición, al llamar a hacer un bloque opositor PRI-PAN-PRD que, paradójicamente, restablecería el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana . Una simplificación de las posturas lograría justo su contrario. Curioso.