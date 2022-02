or algo se entendieron de maravilla los gobiernos neoliberales y monárquicos de México y España: no solo hablaban el mismo lenguaje, tenían los mismos objetivos y cobraban jugosas coimas, sino que ambos operaban, y lo presumían, como gerentes de los grandes corporativos, al tiempo que pusieron la diplomacia de sus respectivas naciones a su servicio (ahora notoriamente activa en el caso español).

A los empresarios españoles que lo escuchaban les dijo: “usaré la diplomacia económica para apoyaros en lo que necesitéis, en lo que os pueda ser útil, como un instrumento más al servicio del crecimiento y de la prosperidad de España… La política exterior que impulso os garantizo que siempre tendrá en cuenta los intereses económicos de España y de las empresas españolas que vosotros representáis; quiero trabajar en la solución de problemas que se os presentan y en el apoyo en las necesidades que detectéis… (ustedes son) reflejo de los valores de nuestra sociedad”.

Apantalla tanto amor, azúcar y dedicación del ministro socialista . ¿Y quiénes participaron en esa reunión con el gerente monárquico? Las cabezas de Iberdrola, Repsol, BBVA, Caixabank, Telefónica, Enegas, Sacyr, Acciona, Ferrovial y Talgo, todas con jugosos negocios en México. Entonces, aquel que ose meterse con ellas, sin importar las atrocidades que cometan, de inmediato recibirá el rechazo tajante .

En vía de mientras, ayer el presidente López Obrador reiteró: “no ruptura de relaciones; es nada más decir no se permite robar, no somos tierra de conquista y que no se confunda al pueblo español, que respetamos y admiramos tanto, con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel, eso es todo. Dicen los internacionalistas conservadores, ‘expertos’ en política exterior que qué es eso de pausar. ¿No lo entendieron? Claro que sí. Es: a ver, vámonos dándonos tiempo. Nos conviene, a los pueblos, a los gobiernos, para entender de que hay una nueva realidad, que hubo un cambio en México. Ya no les puedo mandar un telegrama porque ya eso es obsoleto, pero es decirles: ya no”.

Las rebanadas del pastel

El barril mexicano de exportación cerró semana en 86.84 dólares y la tendencia en el mercado internacional se mantiene alcista por el permanente cuan perverso aguijoneo gringo de un eventual encontronazo entre Rusia y Ucrania, porque su industria militar quiere ganar más dinero sin importar las consecuencias.

