Júbilo por los 100 años del doctor Pablo González Casanova

F

estejamos con sincera alegría los 100 años de vida del fundador del Colegio de Ciencias y Humanidades, especialmente del plantel Azcapotzalco, que fue el primero en abrir sus instalaciones, el 12 de abril de 1971.

Como una forma de reconocimiento por su excelsa labor académica, intelectual y política, desde hace 10 años funciona en dicho plantel el taller de pensamiento crítico denominado Doctor Pablo González Casanova, con actividades extracurriculares, donde se informa a los alumnos y alumnas, que asisten voluntariamente, acerca de la obra del maestro González Casanova y posteriormente se realizan diversas lecturas y se ven películas de carácter crítico, alternadamente todos los miércoles del año escolar. Con ambos materiales se realizan análisis coyunturales a nivel bachillerato.

Los estudiantes que han asistido a este taller llevan el recuerdo de las aportaciones del doctor González Casanova como una de las guías que les ayudarán en su futura vida profesional y ciudadana, comprometida con su entorno social.

Juan Carlos Alemán Márquez, coordinador del taller

Agradece al maestro las enseñanzas de su obra

Cien años bien vívidos, bien aprendidos, bien enseñados, bien leídos, bien escritos, bien luchados, bien compartidos, bien enseñados y siempre caminando en pos de las más caras utopías de México y el mundo de los pobres, de los olvidados.

Salud maestro Pablo González Casanova, su obra está dejando una profunda huella en todos nosotros y en las generaciones que vienen. Su obra está en los cimientos del México posible que todos queremos.

Desde el lugar que lo vio nacer, Toluca.

Luis Hernández Romero

Para entender la pausa entre México y España

Claro que hay una larga historia fraterna entre México y España. Por supuesto que existen lazos culturales profundos, un idioma común y brazos abiertos a los expulsados de la guerra civil española. Claro que hay un Granada, de Agustín Lara, y un Madrid, Madrid, Madrid; en nuestra nación se piensa mucho en ti y hasta existe una Virgen de Guadalupe en México que nos hermana con la de Extremadura.

Pero ese no es el punto, aunque algunos políticos de allá y los opositores intelectuales y comentaristas del antiguo régimen de acá se rasguen las vestiduras desvirtuando lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer una pausa en la relación con España, como si se tratara de una ofensa al pueblo español.