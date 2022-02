El fiscal estatal, Roberto Javier Fierro Duarte, indicó que según declaraciones de los familiares del fallecido, éste fue visto por última vez con vida el 18 de enero, cuando visitó a un hermano para pedir dinero prestado (pero) desconocíamos que estaba en calidad de desaparecido, no teníamos denuncia de eso .

A Villareal Pérez, ex jefe de facturación y cobranza de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua se le atribuía haber recibido al menos 4 millones 846 mil pesos de ese monto, entre los meses de enero y abril del año pasado.

Chihuahua, Chih., Una investigación por el presunto desvío de 11 millones 713 mil pesos que estaban destinados al fondo de ahorro de diputados locales de la pasada legislatura, tuvo un nuevo giro este viernes, debido a que fue asesinado el ex funcionario panista Luis René Villarreal Pérez, quien era señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de triangular los recursos junto con ex empleados del Poder Legislativo.

La ASE responsabiliza también al ex diputado local del PAN y aspirante en 2018 a la dirigencia de dicho partido, Jorge Luis Issa González, así como a Manuel Soledad Villanueva, quienes en su calidad de ex secretario de Administración y director de Finanzas y Contabilidad del Congreso, respectivamente, omitieron reportar las transacciones bancarias irregulares y retuvieron mensualmente 528 mil pesos que correspondían al citado fondo.

El informe indica que la esposa de Villarreal Pérez recibió un depósito de 3 millones 200 mil pesos desde la cuenta del Congreso el 19 de enero de 2021, y otro de un millón 646 mil 596 pesos el 15 de abril del mismo año; además, fueron detectadas transferencias sin justificación a nombre de Ángela Villarreal Pérez, hermana del ex funcionario.

Estos movimientos de la cuenta 1103150647 de Banorte no existen en los registros contables, por lo que se indaga también a Issa González y Soledad Villanueva.

Sobre la posible relación del homicidio de René Villarreal con el desfalco que investiga la ASE, el fiscal estatal manifestó que se analizarán todos los entornos de la víctima y las personas que se relacionaban con él.