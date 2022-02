Martín Arceo S.

Periódico La Jornada

Sábado 12 de febrero de 2022, p. 6

El crecimiento de las plataformas electrónicas que ofrecen video en demanda incrementó exponencialmente el trabajo de los actores de doblaje latinoamericanos, especializados en interpretar en español producciones televisivas y cinematográficas realizadas en otros idiomas, consideró Eduardo Garza, quien ha hecho las voces de Krillin, el guerrero humano más poderoso en la saga Dragon Ball; del monstruito Elmo de Plaza Sésamo y del histrión estadunidense Josh Peck de la serie de comedia Drake y Josh, entre muchas otras.

Lalo, profesional de la actuación a partir de 1991, director de doblaje desde 1999, señaló en entrevista que de tres años a la fecha hay muchísimo material por doblar. Netflix tiene cientos de programas; Amazon, otros tantos; Disney+, Paramount+, Star, con todos estos canales, más todas las producciones de televisión que se hacen, no nos damos abasto. Desde abril de 2020 no he parado .

Hoy se hacen bolillos

Garza, quien entre sus muchas actividades ofrece contenido en redes sociales como Twitter, TikTok e Instagram –en las cuales se le halla en sus perfiles @lalogarx–, comentó que “antes el proceso de actor a director de doblaje era natural, ahora dice la empresa ‘tengo que sacar series, ¿quién quiere dirigir?’ Y hoy están metiendo a dirigir lo mismo a gente muy buena que a muy mala, sin experiencia”.

Apuntó que cuando comenzó a doblar series extranjeras “se hacía pan dulce, hoy se hacen bolillos. Anteriormente los directores de doblaje eran gente preparada, los actores tenían experiencia en teatro, televisión y cine, hacían radionovelas, estaban acostumbrados a trabajar frente a un micrófono y amaban esta actividad.

“Ahora ha entrado mucha gente que lo hace por moda, que no respeta esta profesión y dice ‘es que está padre’ y son contadores, abogados, publicistas, no actores que jamás se han parado en un escenario, no puedo decir que no aman esto, pero antes se cuidaba mucho cómo se hacían las cosas, el control de calidad era mucho más alto, hoy cualquiera dirige, cualquiera actúa”.