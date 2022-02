Las Águilas no han podi-do ganar desde octubre del año pasado, además ha sufrido dos derrotas en el torneo y de manera atípica se ubican en el lugar 16 de la tabla general con sólo un punto, de cara a la jornada cinco contra Santos. No obstante, Jonathan afirmó que hay unión en el plantel para revertir esta situación y buscarán demostrarlo hoy ante Santos.

Son rumores. No veo por qué la gente piensa que se juega su puesto, a nadie le gusta perder, pero es un grandísimo entrenador, queremos mantenerlo en el plantel el mayor tiempo posible , sostuvo en videoconferencia.

Ante las versiones sobre la salida de Santiago Solari del Améri-ca luego de siete partidos sin ganar, el mediocampista Jonathan dos Santos aseguró que en el equipo estamos a muerte con el entrenador al tiempo que pidió no ser comparado con su hermano Giovani.

Reconoció que aunque Solari está al frente del plantel y señala la estrategia para cada partido, son los jugadores quienes tomamos las decisiones en la cancha y entiende el enojo de los aficionados.

A la pregunta por el desafortunado desempeño que tuvo su hermano Giovani con las Águilas, Jonathan prefirió evitar comparaciones entre ambos.

“No me pueden comparar, él tuvo su etapa y yo tendré la mía. Es cierto que mi hermano no tuvo la mejor de las suertes, pero todo mundo habla maravillas de él en el equipo, al final un futbolista quiere jugar y no tuvo la fortuna de hacerlo como lo esperaba en este club