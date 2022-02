Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Sábado 12 de febrero de 2022, p. 2

Cinco vidas femeninas que atravesaron por el territorio de la violencia, el delito y la ley fueron llevadas a las páginas del libro Mujeres criminales, escrito por la historiadora Martha Santillán Esqueda. Los casos, que ocurren entre 1920 y 1950, los utilizo como un hoyito en una pared y del otro lado veo un México desconocido, que es en el que crecieron nuestras abuelas y que nosotras heredamos. Observo cómo atravesaron el cambio jurídico del patriarcado, con novedades en las industrias culturales, cómo construían su feminidad y contra qué luchaban .

En entrevista con motivo del libro publicado por el sello Crítica, la autora explica que los relatos permiten entender problemáticas y, por otro lado, se tomó la libertad de la escritura no acartonada, sólo recuperando cifras y datos. Lo cual no quiere decir que no sea historia, que no sean vidas las que se están narrando. Me permite no sólo darles voz, sino dimensión a estas mujeres, a la vez que voy desentrañando una serie de problemas históricos .

A partir de cinco mujeres observa la historia de ese México, de qué manera se engarzan los procesos sociales y culturales para configurar problemáticas amplias. Hay que verlo en personas de carne y hueso .

Clementina asesinó a su marido mientras le daba una de tantas golpizas, María Antonieta disparó contra quien mancilló su virginidad, Amelia y Teresa fueron detenidas en una redada en una clínica de abortos clandestinos y Carmen mató al dueño de una cantina para robarle. Mientras se relata el drama, Santillán describe el entorno social, la narrativa de la prensa de nota roja, el proceso judicial y la sentencia determinada por los comportamientos que dictaba la sociedad posrevolucionaria.

Transgresiones y convenciones

La doctora en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México hizo uso de herramientas literarias para relatar cada episodio criminal, ésa es mi apuesta, apasionar la escritura de la historia. Sin perder de vista todos esos temas sociales difíciles que son fuertes y que están ahí. Busco dar sustento, pero eso no quiere decir que los historiadores no podamos escribir de manera más apasionada. Ayuda a dar otra dimensión .

En ese periodo del siglo pasado, México había dejado atrás las luchas armadas y arrancaba un periodo de modernidad; las ciudades comenzaron a crecer y la sociedad a cambiar. Aunque se propusieron reformas legales en favor del progreso, también el mandato para el género femenino consistía en ser buena hija, esposa y madre; sumisa, recatada, devota al hogar. El cine de oro mostraba que ésas eran las buenas; las otras que querían ser independientes eran las malas, ficheras, mujeres de la vida galante, crueles y frías.