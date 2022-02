Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 11 de febrero de 2022, p. 16

Xalapa, Ver., Este viernes vence el plazo para que el juez de control Francisco Reyes Contreras rinda un informe justificado sobre el caso de José Manuel del Río Virgen, necesario para que un juez de distrito pueda resolver si es correcto o no vincular a proceso al ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, acusado del homicidio calificado en agravio de René Tovar Tovar, ex candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, por el partido Movimiento Ciudadano, perpetrado el 5 de julio pasado.