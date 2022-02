Los litigantes manifestaron inicialmente que el área de la FGR que no les había dado acceso a la carpeta de investigación era la Especializada en materia de Combate a la Corrupción, pero la indagatoria ha sido integrada por la Unidad Especializada en Investigación y Litigación A , adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

La Jornada tuvo acceso a la demanda de amparo en la cual los litigantes Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, señalaron que el Ministerio Público Federal no les ha dado acceso a la carpeta de investigación FGR/FECOC/UEIDCSPCAJ/SP036/2021.

Mediante un recurso de amparo, los cuatro abogados acusados de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente relacionados con el ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, obtuvieron un mandamiento judicial para que la Fiscalía General de la República (FGR), les entregue copia de las investigaciones que ha realizado en su contra y conocer los indicios recabados antes de la audiencia que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero.

Además, el pasado 31 de diciembre, el juzgado federal de amparo detectó que las firmas que calzan dicho ocurso difieren de forma notoria de las que se encuentran asentadas en el escrito inicial de demanda, de ahí que no se tiene la certeza respecto de la autoría del impreso que se provee. En consecuencia, con la finalidad de acordar lo que en derecho proceda, requiérase a los quejosos para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, se presenten en el local que ocupa este juzgado con identificación oficial, a manifestar si reconocen como suyas las firmas plasmadas en el escrito que se atiende y si ratifican el contenido del mismo, apercibidos que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso que se provee .

De acuerdo con las constancias judiciales los litigantes que serán imputados por la Fiscalía General de la República el próximo 28 de febrero, obtuvieron una suspensión definitiva que obliga al Ministerio Público Federal a dar acceso al contenido de la carpeta de investigación.