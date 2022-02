L

a iniciativa de reforma eléctrica ha sido ferozmente rechazada por los sectores más conservadores de la sociedad. Lo que asombra son los argumentos e incluso las mentiras repetidas incesantemente en algunos medios de comunicación. Los legisladores tienen la delicada tarea de valorar tesis y distinguir falsedades que buscan inclinar la balanza a favor de intereses particulares.

Se dice que la propuesta presidencial viola la competencia económica, al priorizar las prácticas monopólicas en toda la cadena de valor del sector eléctrico. En realidad, la iniciativa brinda prioridad el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, sin el cual no hay competencia, vaya, ni siquiera producción. Si los electrones no fluyen no hay máquina moderna que funcione. La iniciativa corrige el error de la reforma energética de 2013. Las leyes del hombre no pueden estar por encima de las leyes de la naturaleza.

Competencia sí, pero primero electricidad. En el plano jurídico el artículo 28 constitucional establece que no son monopolios las actividades reservadas exclusivamente a la nación. Los gobiernos neoliberales reservaron para el Estado la transmisión, la distribución, así como la operación y el control operativo de la red eléctrica. Por razones estratégicas la iniciativa amplía esa exclusividad a la prestación del servicio público y a un porcentaje sutilmente mayoritario de la generación.

Se dice que habrá un monopsonio. De hecho, ya lo hay. La Ley de la Industria Eléctrica establece un monopsonio en la compra de electricidad privada destinada al servicio público. En las subastas previstas en el artículo 53 hay un solo comprador. CFE compra energía barata en esas licitaciones, pero el costo final ya no es tan económico, porque la mayoría de las veces se trata de generación variable que se debe transmitir, manufacturar y acondicionar con un alto costo para el suministrador. El uso reiterado de ese mecanismo acabaría por encarecer desproporcionadamente las tarifas.

La iniciativa presidencial propone establecer, efectivamente, el modelo de comprador único que ha sido descrito y analizado ampliamente en la literatura académica e institucional de la industria eléctrica global. Mediante procesos competitivos se comprará la electricidad privada cuyo costo total resulte más barato para el servicio público a corto, mediano y largo plazos.

La competencia por el mercado permitirá maximizar la eficiencia, con una ventaja adicional: transparencia en las transacciones; conviene señalar que en estos momentos el comercio de electricidad es de una total opacidad: se sabe quién genera y cuánto, pero más allá de la contabilidad de la CFE se desconoce el reparto de los ingresos obtenidos por la venta de la energía eléctrica.