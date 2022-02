En un seminario virtual, Astrid Hollander, jefa de educación en Unicef-México, reconoció que no todos los alumnos están de vuelta a las aulas, aunque la escuela esté abierta, pues 28 por ciento no asiste porque sus padres no los envían a clases ante el temor de nuevos contagios .

Informó que de acuerdo con los resultados de una encuesta levantada entre octubre de 2020 y noviembre de 2021 por el Unicef, en 8 por ciento de los hogares con menores de cuatro a 17 años un hijo no ha vuelto a inscribirse en el actual ciclo escolar, lo que se traduce en casi 2 millones de niños y adolescentes que no sabemos qué hacen o por qué salieron de la escuela. Y 50 por ciento de estos menores tienen entre 14 y 17 años .

Explicó que la Secretaría de Educación Pública y Unicef integraron información de poco más de 230 mil escuelas, sobre si están abiertas, si hay clases presenciales, si acude o no el personal docente y los estudiantes, y cuáles son las causas .

Hollander agregó que lo que estamos viendo es un rol decisivo en los padres si un niño regresa o no de forma presencial a clases, y es importante trabajar con los padres para que tengan esa confianza en que las escuelas pueden aplicar adecuadamente las estrategias de mitigación de riesgo .