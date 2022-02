Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 11 de febrero de 2022, p. 7

Morena se enfrentó con el PAN, por la decisión de desechar ocho puntos de acuerdo relacionados con otras tantas propuestas de la oposición, para regresar al viejo esquema de las guarderías, en un debate en que otra vez la panista Lilly Téllez provocó un escándalo en el pleno, al pedir a José Narro Céspedes, que en ese momento presidía el Senado, que dejara de chuparse los dedos cuando él comía.

También quiero hacerle otra recomendación, por respeto a quienes lo estamos viendo, porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos en la nariz , le dijo, lo que indignó a morenistas y petistas, quienes exigieron a Téllez respeto a la mesa directiva y lamentaron la grosería y vulgaridad de la ex conductora de televisión.

La senadora Margarita Valdez defendió a Narro: No es la primera vez que una senadora de oposición, sin argumentos, le falta el respeto a la presidencia del Senado. Creo que se necesita una disculpa pública para este tipo de agresiones. Yo no lo he visto chuparse los dedos, yo no sé de dónde inventan eso; si de mí dependiera, suspendería esta asamblea hasta que se le dé una disculpa pública a la mesa directiva .