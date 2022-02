En alegatos, la empresa productiva del Estado reiteró su respuesta. Sin embargo, al analizar el caso, Ibarra Cadena determinó que el criterio de búsqueda utilizado por la Dirección Corporativa de Finanzas y la Gerencia Jurídica Contenciosa Penal fue restrictivo, pues se limitó a localizar un documento titulado como el texto de la solicitud y no cualquier otro que diera cuenta del destino de los 50 millones de dólares.

Además, dichas áreas no expusieron las razones por las cuales no cuentan con la información, ni los parámetros implementados para localizarla, por lo que no existe certeza de que se haya hecho una búsqueda exhaustiva.

Por otro lado, se advirtió que Pemex no turnó la solicitud a todas sus unidades administrativas competentes para conocer la información requerida.

Por lo tanto, el pleno del INAI revocó la respuesta de Pemex, a fin de que realice una nueva búsqueda exhaustiva del documento u oficio donde se precise el destino de los 50 millones de dólares que devolvió la empresa Altos Hornos de México.