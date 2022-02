La operación sirvió de balón de oxígeno al sector naval gallego, que gracias a la intervención del gobierno mexicano no sólo aseguraba su subsistencia para las siguientes décadas, sino que además garantizaba trabajo para más de 3 mil personas. De hecho, cuando estaba a punto de finalizar el sexenio de Calderón y Peña Nieto estaba inmerso en el traspaso de poderes, el entonces presidente electo refrendó el acuerdo de la supuesta alianza estratégica y recibió en su oficina de campaña a una delegación de directivos de los siete astilleros gallegos que estaban involucrados en los acuerdos cerrados por Calderón y Suárez Coppel, es decir Navantia, los Hijos de J. Barreras, Freire, Valiña, Cardama, Vulcano y Metalships.

Incluso uno de ellos, el director de Valiña, Fernando Alcalde, a su regreso a Galicia informó a sus socios que durante el viaje a México se había llegado a un acuerdo verbal para que la Secretaría de Marina encargara la construcción de varios tipos de buques, además de remolcadores, gabarras, barcazas y abastecedores . Un extremo que fue desmentido en su día por la Secretaría de Marina, pero que desde los astilleros gallegos se confirmó, al menos en lo que aseguraron fue un compromiso verbal.

Después de asumir el cargo, el ex presidente Peña Nieto no sólo no dio marcha atrás en ese plan inversor, sino que fue más allá, y decidió comprar 51.1 por ciento de las acciones de uno de los astilleros, Hijos de J. Barreras, que adquirió Pemex en 2013 y bajo el mandato de Emilio Lozoya, aunque la operación fue realizada por José Manuel Carrera Panizzo, ex director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, y que controlaba la filial de la paraestatal en las Antillas Holandesas, PMI Holding. Hoy ambos están siendo procesados por varios delitos de corrupción.

Pemex pagó el costo de dos floteles, uno a Hijos de J. Barreras y otro a Navantia. Lo más grave fue que ambas compras fueron de nuevo ruinosas para el erario mexicano, ya que al poco tiempo de recibir el encargo por parte de Navantia, en 2017, Pemex ni siquiera utilizó el flotel y decidió ponerlo a la venta sin éxito y hasta la fecha la oferta más atractiva que ha recibido es de 44 millones de euros. El otro flotel, el construido por Barreras, está amarrado y sin uso en Campeche.

El final de la aventura gallega de Pemex se precipitó con el actual gobierno, cuando, en el tercer trimestre de 2020, después de disolver la filial de Pemex en las Antillas Holandesas, PMI, también decidieron cerrar la venta de sus acciones en el astillero vigués a la empresa de turismo Ritz-Carlton, que pagó una cifra similar a la que costó a Pemex.