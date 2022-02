De plano al INE se le está pasando la mano. No entienden –o no han querido entender– que los mexicanos queremos que haya una verdadera democracia y que por más que quieran impedirlo, no lo debemos ni lo vamos a permitir. El anuncio que el Presidente hace en forma sistemática es un ejercicio que los ciudadanos de bien vemos con muy buenos ojos y queremos que siga avanzando la transformación –que aunque unos no lo quieran ver o aceptar– que está viviendo México.

¿O sea que debemos dejar de tener Presidente por 65 días y paralizar el país? Si no es una elección. Debemos conocer hoy más que nunca lo que está haciendo para poder ratificarlo y si no está haciendo nada, revocarlo. Por eso las prohibiciones del INE son una trampa.

¡Aunque no lo diga AMLO, todo el pueblo de México reconoce sus logros y avances contra la corrupción!

La información que el Presidente da en las mañaneras no debe ser considerada como propaganda. Es un derecho del pueblo a ser informado sobre las obras que el gobierno realiza con el dinero de los impuestos.

Son logros de su gobierno y lo de la inauguración es algo muy importante; el INE no debería prohibir que hable del aeropuerto

e ha ido tensando a lo largo de los meses la relación de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral y la Presidencia de la República. Ahora el INE prohibió a AMLO hablar sobre las obras de su gobierno durante 65 días para que no influya en el proceso de revocación del 10 de abril, lo que le impediría, por ejemplo, hablar en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Tu opinión? Este es el tema del sondeo de la semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Genaro Taddei /Hermosillo

Nunca un gobierno mexicano ha informado a la ciudadanía sobre sus acciones y eso se agradece.

Oscar Tapia /CDMX

El reporte de las obras no se puede considerar promoción, sino rendición de cuentas que permite la evaluación de todo. ¿O entonces todos y cada uno de las partes del gobierno van a estar en silencio? Eso ya lo vivimos y no funcionó durante 40 años.

Emmanuel García /CDMX

Por supuesto que es una bajeza. Esta gente de la oposición ya no sabe qué inventar, están desesperados no quieren que la gente se dé cuenta que se trata de sentar un precedente para que los gobernantes recuerden que son servidores públicos, no dueños del país.

Luis Santiago /CDMX

El Foro México

Si está en la ley, debe acatarla el Presidente y de verdad que no importa, pues la mejor publicidad de un gobierno está en los beneficios de promesas cumplidas que recibe el pueblo.

Rafael Borbón /EDOMEX

Estoy de acuerdo en la prohibición antes de las elecciones presidenciales, de gobernadores y de todo funcionario público, pero en el caso de la revocación no, porque la gente debe estar informada de las obras de gobierno para tomar una decisión con conocimiento de causa. Además, el INE no es imparcial y, por tanto, no tiene calidad moral para esto.

Martha Isaza /CDMX

Si no se hace difusión de las obras que se hacen en la administración ¿Cómo se va a revocar al Presidente? Lo que pasa es que quieren que AMLO no pase tan avante de la aprobación con un buen margen.

Ernesto Florín Domínguez /Cocotlán

La campaña en contra de este gobierno se intensificará sin que haya réplica, Sin duda planeado entre la oposición y el INE. Una oportunidad de oro para seguir denostando y acusando a la 4T de todos los males de nuestro país.

Eduardo Sainoz /Tlaxcala

