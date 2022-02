▲ El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, recibió ayer a su homóloga británica, Liz Truss, en Moscú, como parte de las pláticas para solucionar la crisis de Ucrania. Durante el encuentro, la huésped exigió a su anfitrión retirar las tropas frente a la ex república soviética, sin saber que están en territorio ruso. Foto gobierno ruso vía Ap

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 11 de febrero de 2022, p. 26

Moscú. De diálogo de un mudo con un sordo calificó el canciller ruso, Serguei Lavrov, las conversaciones que mantuvo ayer con su colega británica, Liz Truss, quien vino para decir aquí que todavía hay tiempo para que Rusia ponga fin a su agresión contra Ucrania y siga el camino de la diplomacia. La OTAN es muy clara: si no elige ese camino, habrá graves consecuencias para Rusia, Ucrania y toda Europa .

Para Lavrov, la parte británica pasó por alto los argumentos rusos y emprendió una actitud que no funciona con Rusia: lanzar ultimatos y amenazas, así como intentos de dar lecciones .

La señora Truss no se mordió la lengua al insistir en que si Moscú invade Kiev recaerán sobre nuestra nación duras sanciones, incluida la prohibición de usar el gasoducto Flujo del Norte-2 , el más reciente proyecto ruso para suministrar el combustible a Alemania y otros países de Europa eludiendo el territorio ucranio.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores sostuvo que nuestros colegas británicos se situaron en el mismo terreno de los que dicen, sin fundamento, que el gobierno de Vladimir Putin espera que se congele el suelo de Ucrania al grado de que se convierta en una piedra y así facilitar el avance de los tanques rusos .

Y agregó: Sinceramente estoy decepcionado con nuestras conversaciones que parecieron más el diálogo de un mudo con un sordo. Oímos, pero no escuchamos .

La jefa de la diplomacia británica, horas después, respondió en las redes sociales: En nuestra plática, no me comporté como ninguna muda, expuse con claridad nuestra posición sobre el conflicto de Ucrania y escuché al ministro Lavrov .