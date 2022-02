Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 11 de febrero de 2022, p. 29

Chilpancingo, Gro., Unos 200 ejidatarios del poblado de Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo, ubicado en la Costa Grande del estado, denunciaron que personal del programa Sembrando Vida pide a cada uno mil 500 pesos para un fondo de ahorro o retiro .

Interrogado al respecto vía telefónica, Iván Hernández Díaz, delegado del gobierno federal en la entidad, señaló: No tenemos información al respecto; formalmente no se nos ha dicho nada, o sea, no hemos recibido ninguna queja .

El funcionario aseguró que el programa sigue funcionando de manera normal; en este caso procede una investigación, que se llevará a la (Secretaría de la) Función Pública .

Hernández Díaz solicitó a los campesinos que se dicen afectados que nos llamen para que se analice el caso y el órgano interno de control atienda la denuncia .