Son de las correcciones que tenemos que hacer en las condiciones. Tenemos que ser conscientes en esto que usted señala de las subastas: yo propongo un precio y gano, pero me pagan el precio más alto , convino en ese punto, Medina Mora Icaza, a pregunta expresa del presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira (PRI).

El dirigente patronal refirió que en la reforma de 2013 los diputados consideraron que era una medida necesaria para incentivar la generación de energía eléctrica en zonas marginadas.

Después de nueve años consideramos que es tiempo de sentarnos a dialogar y hacer esos cambios para lograr esa libre competencia.