Jueves 10 de febrero de 2022, p. 14

Pese a que cada vez más escuelas de educación básica están regresando a las actividades presenciales, las múltiples modalidades en que se imparten las clases y la extensión del currículo no propicia el mejor aprovechamiento escolar, y ya se notan los efectos en los aprendizajes de los alumnos , advirtieron docentes de primaria y secundaria.

En tanto, padres de familia indicaron que, a diferencia del ciclo escolar 2020-21, ahora no se recuperaron las clases en línea, se trabaja con cuadernillos, chats o blogs donde los niños no tienen ninguna retroalimentación y muchas veces ni siquiera se revisan los trabajos que envían los alumnos .

Maestros de secundaria comentaron que, si bien cada vez más planteles están trabajando con sesiones presenciales, se mantiene un modelo de clases escalonadas, en que el grupo se divide, y asisten sólo dos días a la semana.

Es muy difícil para el alumno dar continuidad a sus procesos formativos, pues como profesores debemos repetir dos veces los mismos contenidos e intentar ayudar a los estudiantes con los conocimientos que no han logrado adquirir, pero cuesta mucho mantener su atención y que den seguimiento a las actividades en clase , apuntaron.