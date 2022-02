El proyecto de sentencia aprobado, preparado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, indica que la medida cautelar, definida en la fracción IX, apartado B del artículo 20 constitucional, no podrá extenderse más allá de dos años, a menos que haya causa justificada.

Se añade que el juez de la causa deberá revisar caso por caso si se continúa o levanta esta medida cautelar: ¿Cuándo podrá cesar o tenerse por concluida la medida? Cuando del análisis de los elementos antes mencionados, el procesado y su defensa demuestren que el asunto no es complejo, que su actividad procesal no es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades no ha sido diligente en la conducción del proceso .