Jueves 10 de febrero de 2022, p. 9

Nueva York., Iván Reyes Arzate, ex policía federal y ex comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales, fue condenado ayer a 10 años de prisión por delitos de narcotráfico y corrupción ante un tribunal federal en Nueva York, donde también se aseguró que no será testigo cooperante en otros casos pendientes en Estados Unidos.

En una audiencia ante el juez federal Brian Cogan, del tribunal del distrito este de Nueva York en Brooklyn –en la misma sala donde se juzgó a El Chapo Guzmán y procede el caso del ex jefe del hoy sentenciado, Genaro García Luna– Reyes Arzate recibió la condena recomendada por los fiscales, aunque serán ocho a partir de hoy, ya que fueron incluidos los dos años que ya cumplió encarcelado desde que fue arrestado por los cargos de conspiración de trafico internacional de cocaína.

Fue notable el esfuerzo tanto del acusado como de los fiscales y el juez de asegurar que Reyes Arzate, La Reina, no será testigo cooperante en otros juicios. Desde que se entregó voluntariamente a las autoridades de Chicago en 2017, después de que se le giró orden de arresto por otra acusación, como por su decisión de no impugnar los cargos en su contra en ese caso y el actual, se han generado suposiciones de que buscaba acuerdos con los fiscales a cambio de su cooperación, sobre todo, en el caso pendiente de su ex jefe García Luna.

Es agredido en la cárcel

Ayer el juez y los fiscales, después de una consulta privada entre ellos, afirmaron que Reyes Arzate no es cooperante, pero Cogan selló los documentos de la sentencia con la justificación de no revelar estrategias empleadas en las investigaciones de este y otros casos. Durante la audiencia, Reyes Arzate se quejó de que lo agreden en la prisión por filtraciones en los medios de que es testigo colaborador, informó Jesús García, periodista de El Diario y La Opinión.