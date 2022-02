Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 10 de febrero de 2022, p. 8

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumple con la normatividad internacional en materia de seguridad aérea.

A poco más de un mes de que arranquen las operaciones en la terminal aérea, indicó que en ­ASPA consideramos que el diseño del ­AIFA cumple con lo establecido en la reglamentación de la Organización de Aviación Civil Internacional .

La agrupación sindical expuso que los pilotos participaron en “reuniones de safety case con autoridades responsables de la navegación aérea” en la nueva terminal, que será inaugurada el 21 de marzo, exponiendo aspectos técnicos que debían ser modificados o mejorados. Tales temas fueron atendidos .

Añadió que la experiencia operacional nos permitirá tener mayor información para continuar haciendo las observaciones correspondientes , así que nuestros pasajeros pueden tener la certeza de que, al volar con los pilotos de ASPA, contarán con profesionales con las mejores condiciones en preparación y adiestramiento .