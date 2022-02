Reuters y Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Jueves 10 de febrero de 2022, p. 5

El enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, aseveró que ayer instó al presidente Andrés Manuel López Obrador a garantizar que los cambios planeados en el sector eléctrico local no infrinjan el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De su lado, el mandatario mexicano enfatizó ante el funcionario de la Casa Blanca que la prioridad de su administración es acabar con la corrupción en el país; de ahí la imperiosa necesidad de modificar el actual esquema eléctrico en México dado su alto costo fiscal. Aclaró que la decisión al respecto corresponderá al Congreso mexicano, informó la Presidencia de la República en un comunicado emitido anoche, tras la visita de trabajo de Kerry.

El Congreso mexicano discute dicha reforma constitucional que se propone dar prioridad a la estatal de electricidad, CFE, frente a actores privados, lo que ha generado críticas de varios sectores que aseguran que el cambio socavaría la inversión en energías eólica y solar.

“Expresamos preocupaciones de que no nos vayamos contra el T-MEC, que es importante tener reformas (…), y creo que él quiere esto, que no actúen como un obstáculo para un mercado abierto y competitivo”, afirmó Kerry en una entrevista con Reuters al cierre de su visita. La clave (...) es atraer inversión y participación , agregó, señalando que la propuesta legislativa de México aún no estaba terminada.

Expuso que él y el canciller Marcelo Ebrard trabajarán juntos durante las próximas cuatro a cinco semanas a fin de ver qué plan puede diseñarse, que sea sensato para un gran despliegue de energía renovable, y lo más rápido posible .

Kerry inició su agenda en México muy temprano en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde encabezó, junto con Ebrard, una reunión de trabajo a puerta cerrada para avanzar en objetivos conjuntos a fin de mitigar la crisis climática y proyectos de energías limpias.