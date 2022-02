En entrevista por separado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, comentó asimismo que no recuerda que el término pausa exista en el lenguaje diplomático, pero en los hechos todas las naciones deciden no nombrar a algún representante durante algunos meses.

El coordinador de Morena señaló que nos dejó a todos sorprendidos, al propio Senado como institución vigilante de la política internacional, aún no tenemos conocimiento del alcance real del término pausa . No se puede adelantar ningún criterio ni posición respecto de lo que el Ejecutivo considera una pausa con España, pero tampoco se trata del rompimiento de las relaciones entre México y ese país.

Sobre el planteamiento de López Obrador de abrir “una pausa en la relación de México con España, la presidenta del Senado explicó que “seguramente el Presidente de la República tuvo motivos para hacer esta manifestación, pero para mí no es, desde luego, cortar una relación .

El coordinador Monreal resaltó que en el Senado se continuará con el proceso legislativo para la ratificación de Quirino Ordaz como embajador en España. A menos que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador retire su nombramiento o lo posponga, lo que el Ejecutivo podría hacer en cualquier momento, a pesar de que el gobierno español ya dio su beneplácito para que el ex gobernador de Sinaloa sea el representante de México antes esa nación.

Consideró incluso que siempre es bueno a veces en las relaciones entre países, igual que en las relaciones personales, a veces darse un espacio para reflexionar sobre el pasado reciente y también sobre el pasado remoto .

La propuesta del mandatario federal también tomó por sorpresa a representantes de la diplomacia de ambas naciones. En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se aseguró que no se contaba con información al respecto, en tanto que en la embajada española en nuestro país se comentó que al no ser una posición oficial, por el momento no se puede dar una postura.

Mientras Morena en la Cámara de Diputados respaldó la decisión presidencial, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reprobaron los dichos del Ejecutivo.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales morenistas, subrayó que apoya esos planteamientos porque tenemos que velar por los intereses de México .

Consideró que es responsabilidad de todos, el haber creado un modelo económico retomado de las encomiendas de la Conquista, cuando mucha de la riqueza nacional se enviaba a España.

Jorge Álvarez, coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, lamentó que se esté inventando un conflicto con un país con el que se ha tenido un hermanamiento. No hay por qué hacer una pausa, sino generar un diálogo y desahogar las diferencias, puntualizó.

Con información de Enrique Méndez y Georgina Saldierna