stados Unidos está pidiendo a México un mercado abierto en energía, pero no sigue esa política en su propio territorio. En su primer día de gobierno, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que canceló el controvertido oleoducto Keystone XL. Transportaría millones de barriles de petróleo desde Canadá a refinerías estadunidenses. Se trataba de una inversión de 7 mil millones de dólares y una parte era capital del gobierno canadiense. Otro caso que nos resulta más cercano: la compra por Pemex de la planta petrolera de Deer Park, aunque ya era dueño de la mitad de las acciones, pasó por una serie de autorizaciones, filtros y restricciones que por poco se frustra el negocio. Las empresas internacionales que explotan los recursos energéticos de México entraron gracias a una reforma constitucional engendrada por el Pacto por (contra) México de Enrique Peña Nieto. Asumieron el riesgo de que si ganaba la siguiente elección Andrés Manuel López Obrador, probablemente la echaría para atrás, porque lo anunció en su campaña. Ahora están moviendo sus recursos políticos y financieros para que las cosas sigan como están. En este escenario ocurrió la visita del comisionado para asuntos climáticos de Estados Unidos, el veterano político John Kerry. Hubo una conversación franca y sin reclamaciones, dijo el canciller Marcelo Ebrard. Al final acordaron crear una comisión que trace una ruta que incorpore a ambos países al futuro de las energías limpias, pero con respeto a la soberanía de México.

Recorrido por Palacio

“Empezó tarde la reunión –narró el canciller–, porque el Presidente le mostró el Palacio (Nacional) a John Kerry, ellos tienen una muy buena relación desde que Kerry fue a Palenque. Le explicó los murales, por qué se hizo el palacio, la historia de México. Siempre es importante, porque pensamos que todas las personas que nos visitan conocen la historia de México y no tiene por qué ser así”. Agregó: Le hizo una explicación que le tomó como una hora, muy interesante. Hablaron de la historia de México, de cómo en etapas muy importantes de México ha sido muy importante Estados Unidos. De Abraham Lincoln, en fin, la historia de México y de Estados Unidos .

Calambres