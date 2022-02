▲ Miguel Mora, ex director del canal 100% Noticias, al llegar a su casa el 11 de junio de 2019 tras haber pasado seis meses en prisión. Foto Ap

Periódico La Jornada

Jueves 10 de febrero de 2022, p. 23

El periodista Miguel Mora, ex director del canal de televisión 100% Noticias y ex aspirante a la presidencia de Nicaragua, fue condenado ayer a 13 años de cárcel por el delito de conspiración contra el Estado, informó el abogado del comunicador, Gerardo González.

Mora también fue inhabilitado, por el mismo lapso, para ocupar cargos públicos, medida aplicada a varios de los 46 opositores encarcelados en los últimos meses y que comenzaron a ser juzgados el pasado día primero.

La jueza Nadia Tardencilla dictó sentencia por el delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense , indicó González.

Mora es el primero de siete ex aspirantes presidenciales detenidos en ser condenado. El juicio se realizó en las instalaciones de la cárcel de El Chipote, donde permanecen recluidos 45 profesionales, ex ministros, ex guerrilleros, diplomáticos, empresarios y periodistas detenidos entre mayo y noviembre de 2021.

El Ministerio Público acusó a Mora de integrar un grupo delictivo organizado y estructurado , de haber gestionado sanciones económicas contra el gobierno de Daniel Ortega e incitado a la injerencia extranjera en los asuntos internos, la desestabilización del país con financiamiento extranjero y acciones para afectar al Estado , según la sentencia.

Mora dirigía el canal de televisión 100% Noticias, de su propiedad, cuando fue arrestado por primera vez en diciembre de 2018, durante un operativo policial que culminó con la ocupación y confiscación del medio de comunicación, que continúa operando de forma digital. Pasó seis meses en prisión junto a la hoy directora del canal, Lucía Pineda Ubau.