Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 10 de febrero de 2022, p. 9

La Habana., El Festival de San Remo Music Awards en La Habana sigue en pie, pese al lamentable complot de artistas que cancelaron su participación, alegando que no sabían que estaban siendo contratados por el gobierno de la isla, como el español Alex Ubago y el mexicano Kalimba.

Los organizadores de la actividad, que se llevará a cabo del 5 al 10 de abril, dijeron que en los próximos días difundirán una lista con los participantes y con los que decidieron no asistir.

El San Remo Music Awards de Cuba, primera edición latinoamericana de esta franquicia, generó polémica los últimos días cuando algunos invitados anunciaron su retiro, con el argumento de que creían ser contratados por un promotor musical y no por el gobierno de Cuba.

Estamos enfrentando todo un intento de boicot lamentable desde todo un equipo articulado de personas que hemos llamado odiadores , dijo en conferencia de prensa el vocero del Ministerio de Cultura, Alexis Triana.

Igual que con este festival, a finales de 2021 la 14 Bienal de La Habana también afrontó la renuncia de varios artistas en protesta por los detenidos en las históricas manifestaciones del 11 de julio en Cuba. En todo momento creíamos que estábamos siendo contratados por un promotor, pero en realidad estábamos siendo contratado por el régimen; hemos decidido no realizar esta actuación , dijo Ubago en su cuenta de Twitter.

Jamás apoyaré una dictadura; siempre estaré a favor de la libertad , indicó en su mensaje el español.

Kalimba afirmó que optar por esa medida le había costado en el alma, en el corazón porque uno de sus sueños más grandes era cantar en la tierra de su padre.

Pero nada me cuesta más que ver a mis hermanos cubanos sufrir como lo están haciendo , señaló en un video grabado y difundido en redes.

A su vez, el músico cubano Jorge Luis Robaina, cuyo nombre artístico es Jorgito Karamba y promotor de la actividad, lamentó la decisión de Kalimba y señaló que los organizadores le tenían reservado un concierto en el Malecón de La Habana.