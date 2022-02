De La Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 10 de febrero de 2022, p. a10

Donovan Carrillo culminó con una sonrisa su participación en la final de patinaje artístico en Pekín 2022. Un gesto cálido sobre la pista de hielo que acompañó una actuación que supera las expectativas al conseguir su mejor marca: 138.44, un total de 218.13 con el 79.69 en el programa corte del martes. Un resultado que si bien no alcanza para el podio, representa una hazaña para un deportista latinoamericano. Esta es la primera vez que un mexicano disputa la prueba decisiva en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Estuve un poco nervioso , reconoció Carrillo al final; pero esto es parte del patinaje y conseguí el mejor puntaje de la temporada en programa corto y largo .

Después del resultado de 79.69 del martes que le dio la clasificación a esta final del programa libre, Donovan hizo una exhibición con la gracia del aroma latino sobre el hielo. Del Perhaps, perhaps, perhaps, de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, al Sway de Dean Martin y con un cierre carnavalesco con María de Ricky Martin, un despliegue de sensibilidad, plasticidad, pero sobre todo, de inmensa alegría.

No ha sido fácil practicar patinaje artístico, pero lejos de flagelarme lo celebro porque me ayudó a crecer como persona , agregó Donovan; agradezco a aquellos que no creyeron en mí, que me dijeron que no lo lograría, porque en ellos encontré inspiración para demostrar que podemos llegar lejos como mexicanos y aun en deportes de invierno .

Fue una final que cierra días inolvidables, Donovan no sólo materializó su sueño, y seguro el de millones de personas, donde su entrenador Gregorio Núñez tuvo un papel estratégico por su meticuloso trabajo con el patinador. Además, esta noche estuvo por primera vez una juez mexicana, Sasha Martínez, en una final de patinaje artístico de unos Juegos invernales.

Algo inédito , dice López Obrador

Horas antes de esta noche de fantasía en Pekín para la final de la prueba, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Donovan, por convertirse en el primer mexicano –y latinoamericano– en pasar a una final olímpica en patinaje artístico.

“También enviar un saludo, nuestra felicitación, nuestros mejores deseos a Donovan Carrillo, primer mexicano en una final de patinaje artístico en las olim-piadas de invierno de Beijing.