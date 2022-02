Cervantes no era barriganista: Sin embargo, al estudiar, restaurar y habitar su obra he encontrado a uno de los seres más maravillosos, cultos, elegantes y emotivos que he conocido en mi vida . La historiadora del arte Cristina Gálvez Guzzy relata cómo su padre, en 1953, a los 37 años, convenció a Barragán de construirle su casa en un predio de más de 2 mil metros en el barrio de Chimalistac, lugar inmenso y lleno de árboles, que le permitió continuar con sus exploraciones relacionadas con el rol protagónico de los jardines y la naturaleza, determinantes en su arquitectura .

Para Barragán los planos eran sólo un punto de partida; su método de trabajo basado en la intuición ocasionó que la construcción de la casa se prolongara cuatro años. “Mi papá comprendió que así era el ritmo de su lenguaje poético y nunca protestó, al contrario, disfrutó con afecto todas las etapas del proyecto. Incluso, se convirtió en su cómplice.

120, Luis Barragán permanecerá hasta el 30 de abril en la Fundación Cultural Tetetlán, avenida de las Fuentes 180, Jardines del Pedregal.