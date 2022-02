Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de febrero de 2022, p. 14

Los gobiernos de México y Canadá no garantizan el trato respetuoso y digno a los jornaleros que cada año laboran en granjas canadienses, pues las condiciones del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) los coloca en desventaja y en riesgo de abusos y maltratos.

Así lo señalaron organizaciones civiles con base en Canadá. Indicaron que el estudio de la Western Ontario University que demostró que los trabajadores agrícolas migrantes en Ontario enfrentaron brechas significativas en acceso a la atención médica durante la pandemia de covid-19, lo que provocó muertes prevenibles –del cual dio cuenta el lunes La Jornada–, devela problemas estructurales que sufre ese sector .

Carlos Rojas, director ejecutivo de Conseil Migrant-Salud de los Trabajadores Agrícolas, señaló que desde 2020 se previno de estos riesgos a las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Relaciones Exteriores –que gestionan con Canadá el PTAT– y no reaccionaron . Las autoridades canadienses también han fallado , por lo que demandó mejorar las condiciones de vida de este sector.

Agregó que hoy día los gobiernos de ambos países y los empresarios, analizan y negocian las nuevas condiciones para el PTAT, sin la representación de los trabajadores.